L’Argentina comunica di aver provveduto al licenziamento del direttore generale Stefano Ragazzoni con nota del 15 marzo. L’Argentina e il suo Presidente, Avvocato Bruno Vellone, prendono le distanze da quanto dichiarato ieri da Stefano Ragazzoni, ex Direttore Generale, non corrispondente al vero e si riservano di agire nelle sedi opportune a tutela dell’immagine della società e della persona. L’articolo contiene espressioni lesive dell’altrui reputazione ed un inaccettabile attacco alla persona del Presidente Bruno Vellone che censura il carattere diffamatorio dell’articolo e della comunicazione, non corrispondente al vero. Le informazioni non sono né affidabili, né precise e sono state pubblicate senza alcun preventivo riscontro.