Stamani i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti a Masone, in località Mulino del Pesce, per una frana. Il conducente di una vettura, percorrendo la strada, si è visto cedere il terreno sotto le ruote. Fortunatamente il conducente ne è uscito indenne. Difficili le operazioni per rimettere in carreggiata la vettura.