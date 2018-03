Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

“E’ il primo tassello di un sistema di traporti che stiamo ricostruendo con Trenitalia in maniera efficace ed efficiente, che segue la firma, poco più di un mese fa, del nuovo contratto di servizio pubblico che vedrà il innovamento della flotta nei prossimi 5 anni. Partiamo puntuali ed è un pezzettino di storia emozionante che stiamo vivendo”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, appena salito a bordo del Frecciarossa Genova – Milano – Venezia partito questa mattina alle 7.05 da Genova Principe e diretto a Milano, con arrivo finale a Venezia. Un collegamento che era stato auspicato dal Presidente di Regione Toti in occasione della presentazione del contratto di servizio con Trenitalia e che da oggi è una realtà. Al viaggio inaugurale erano presenti, tra gli altri, la vicepresidente di Regine Liguria Sonia Viale, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi e l’assessore regionale alla Comunicazione Ilaria Cavo, accanto all’ad di Trenitalia Orazio Iacono. “Anche dal punto di vista promozionale della Liguri questo treno freccia è un passo avanti – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – L’entrata nel circuito italiano delle Frecce contribuirà alla promozione del territorio”.

"E' il primo tassello di un sistema di traporti che stiamo ricostruendo con Trenitalia in maniera efficace ed efficiente, che segue la firma, poco più di un mese fa, del nuovo contratto di servizio pubblico che vedrà il innovamento della flotta nei prossimi 5 anni" dice il Presidente della Regione Liguria

Trasporti in Liguria, al via da oggi il Frecciarossa Genova-Venezia