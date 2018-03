Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sanremo| Segregava e picchiava la madre da diversi anni è stato arrestato un 21 di Sanremo. Una storia orrenda quella emersa nella città dei fiori, a quanto pare il ragazzo si era imposto sulla madre con violenze e minacce e umiliazioni continuate per anni, addirittura 8 secondo le prime indiscrezioni. La Polizia di Stato rivelerà maggiori dettagli questa mattina in una conferenza stampa.

Sanremo| Segrega la madre per anni in manette 21 enne