Nuovo week-end impegnativo ma all’insegna del divertimento per l’ABC Bordighera, lo storico club bordigotto precursore della pallamano in Liguria ed in Italia con le prime partite di questo sport che venivano giocate proprio nella città delle Palme.

Le squadre bordigotte oramai dal 1976 sono costantemente impegnate su due fronti, disputando competizioni sia in campionati italiani che nella vicina Francia, grazie alla lungimiranza profusa dal fondatore della società il compianto Emilio Biancheri, ex-nazionale di atletica leggera, per lo sport cittadino e per i giovani che ha dato tanto lustro alla città grazie alle sue due più blasonate società cittadine di sport di squadra, la pallamano ed il basket, anche se il suo lavoro è stato molte volte dimenticato dalle amministrazioni comunali.

Sabato 17 marzo, alle 19,30 al PalaBiancheri di via Diaz la seniores maschile ospiterà la formazione leder del campionato ad oggi ancora imbattuta, l’ AS Cannes-Mandelieu, in una gara valida per la 5^ giornata della 2^ Fase Pre-eccellenza PETM del campionato dipartimentale francese.

Domenica nuovi impegnativi confronti per l’under 15 maschile con tre incontri che verranno disputati al PalaRoia di Roverino a Ventimiglia nell’ambito del quarto concentramento del campionato regionale ligure.

Queste le partite in cui i giovanissimi biancorossi risultano impegnati:

ore 11:30 ABC Bordighera – Riviera Imperia H.

ore 14,00 ABC Bordighera – Ginnastica Spezia

ore 17,00 ABC Bordighera – S Camillo Imperia