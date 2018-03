L’Inter Turku, squadra di calcio della Serie A finlandese, oggi si è allenata alla Piscina Cascione dove ha svolto alcuni esercizi in acqua. La squadra, campione di Finlandia nel 2008, attende aprile per l’inizio del campionato e, nel frattempo, ha svolto una settimana di preparazione nella nostra provincia.

A consigliare l’allenamento alla Cascione è stato Denis Muca, amico della Rari e grande appassionato dello sport a 360 gradi, che segue la squadra nordica nei suoi spostamenti in Liguria.

E’ stata l’occasione per far conoscere la pallanuoto ai calcatori che hanno posato con la bandiera giallorossa nella foto ricordo.

La Rari ringrazia Denis e spera di rivedere presto l’Inter Turku ad Imperia.