Chi pensa che le infrastrutture moderne non servano a nulla o che addirittura siano qualcosa di negativo si sbaglia perché il nostro territorio non può essere tagliato fuori dallo sviluppo economico del Paese.

Oggi Genova e la Liguria hanno bisogno di collegamenti ancora più veloci e di avere la giusta visione per uscire dall’isolamento. Non possiamo rimanere indietro.

Genova-Milano in 79 minuti. Stamane il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia è partito puntuale da Genova Piazza Principe alle 7.05 (con arrivo previsto a S. Lucia alle 11.10 ). Siamo arrivati a Milano Rogoredo alle 8.24 e a Milano Centrale alle 8,34.

Genova|Primo Freccia Rossa Principe-Milano Centrale in 79 minuti