Ventimiglia| Cerimonia di consegna delle Bandiere tricolore questa mattina in comune a Ventimiglia. Il Lions Club Ventimiglia presieduto quest’anno da Erika Demaria ha consegnato la bandiera agli alunni della scuola Media Biancheri. Roberto Capaccio socio del club ha spiegato la storia della nostra bandiera nazionale agli alunni