Nella giornata di domani, venerdì 16 marzo, nelle mense delle scuole presenti sul territorio comunale, verrà proposto un menù a tema per avvicinare anche i più piccoli alla cultura del pesto.

A pestare in piazza, domenica 18 marzo 2018, a partire dalle ore 10.00, in Viale della Rimembranza a Taggia, ci saranno i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Arma di Taggia.

L’obiettivo è la raccolta firme per sostenere la richiesta di inserire la tradizione del Pesto al mortaio fra i beni immateriali dell’Umanità Unesco.