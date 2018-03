Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

SABATO 17 MARZO Trekking Rocchetta Nervina-Monte Terca Escursione guidata gratuita “La storia delle Alpi del Mediterraneo”: Rocchetta Nervina-Monte Terca-Valle Barbaira-Rocchetta Nervina. Parteciperà il Prof. Michele Piazza dell’Università di Genova, con un contributo sugli aspetti geologici del territorio. All’arrivo, offerta ristoro ai partecipanti c/o sede comunale. Ritrovo: ore 9:30 a Rocchetta (davanti Comune) – Lunghezza: 10 km ca. – Difficoltà: media PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA C/O GUIDA. Info e prenotazioni: Marco Macchi – Tel. 338 1375423 (se numero elevato di partecipanti anche Antonella Piccone – Tel. 391 1042608).

FESTA DI PRIMAVERA NELLE ALPI LIGURI 2° WEEKEND – EVENTI 16-18 MARZO Dal 9 al 25 marzo, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizza la 1° edizione della “Festa di Primavera nelle Alpi Liguri”: il programma prevede attività nei weekend (da venerdì a domenica) con eventi musicali il venerdì, escursioni il sabato e la domenica mattina animazioni e assaggi gastronomici nei borghi delle tre valli del Parco, il tutto offerto gratuitamente ad ospiti ed escursionisti. Il programma dettagliato è pubblicato sul sito www.parconaturalealpiliguri.it. VENERDI 16 MARZO Pigna – Concerto Ore 17:30 c/o sala polivalente – Firma protocollo di collaborazione Parco Alpi Liguri e Consulta handicap. Ore 18:00 – Concerto gruppo giovanile “Gli sBandati di Borghetto” (Direzione: Luca Anghinoni e Diandra Di Franco). Entrata libera. Durante il concerto verrà presentato il progetto “Tuttinclusi”, nell’ambito dei corsi di formazione della banda musicale Borghetto S.N. Città di Bordighera. Il progetto prevede l’inserimento di ragazzi con disabilità nel gruppo di musica d’insieme (laboratorio di pratica musicale), previsto nell’offerta formativa dei ragazzi che frequentano i corsi. Seguirà la presentazione della pagina Facebook “Cultura Pignasca” della Scuola secondaria di 1°grado di Pigna.

Festa di Primavera nelle Alpi Liguri, gli eventi in programma dal 16...