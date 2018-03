In una manifestazione come la Granfondo Sanremo–Sanremo “La Classicissima” deve essere sempre prioritario l’aspetto della sicurezza dei partecipanti. Per questo l’organizzazione, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della Prefettura di Imperia, ha dovuto modificare il percorso inizialmente tracciato. A causa del maltempo che la scorsa settimana si è abbattuto anche sul ponente ligure, accompagnato da messaggi di allerta meteorologica, si sono infatti verificate alcune piccole frane nelle strade dell’entroterra.

Si è quindi reso necessario un cambiamento che comporterà anche l’unificazione dei due percorsi (medio da 80 Km e lungo da 110) che avranno ora uno sviluppo unico di circa 100 Km totali. La modifica riguarda il tratto successivo a Bajardo, dove i ciclisti invece di scendere in Valle Argentina tramite Vignai, si dirigeranno prima a Ceriana e poi al Poggio per raggiungere subito la costa. A quel punto la Granfondo proseguirà in direzione levante rispettando nei successivi passaggi il programma iniziale.

Intanto c’è grande soddisfazione per il numero degli iscritti, attualmente salito a quota 700, superando così le previsioni della vigilia. Sarà però ancora possibile iscriversi direttamente il giorno 17 Marzo, dalle ore 14:00 alle 19:00, presso il desk che sarà allestito al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo.