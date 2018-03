Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

L’Argentina Arma comunica che è stato sollevato dall’incarico il Direttore Generale Stefano Ragazzoni. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi quattro mesi.

A Ragazzoni vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi quattro mesi