Per l’Osservatorio regionale sui rifiuti in provincia di Imperia oltrepassano il 65% di raccolta differenziata solo i Comuni di Armo, Bordighera, Molini di Triora, Montalto Ligure, Seborga e Taggia. Bordighera con il 76,9% è la prima in provincia ed è nell’elenco delle città italiane che negli ultimi anni hanno mostrato una maggiore coscienza ecologica. Il Comune può ridurre (del 2%) i costi della bolletta Tari. In provincia di Imperia coda c’è Ventimiglia (27%) a cui tocca un’addizionale di 27 mila euro da versare alla Regione, come scrive Diego David su “Il Secolo XIX”.