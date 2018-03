Ventimiglia|Sono parzialmente insoddisfatti gli abitanti delle Gianchette dopo l’incontro di Lunedì con il Prefetto è il Questore per discutere della situazione di disagio del quartiere che da due anni a questa parte affronta il problema extracomunitari accampati lungo il fiume Roia. Nei video i dettagli

la discussione è i dettagli . In sintesi gli abitanti hanno chiesto quali iniziative voglia intraprendere la prefettura per il campo abusivo o spontaneo sulla riva del fiume Roia. Sempre i residenti hanno rivolto un appello agli avvocati del foro di Imperia affinché li assistano gratuitamente nel proseguimento delle loro iniziative legali,denunce per ipotetici reati ambientali ad esempio,