Un 20enne napoletano è stato denunciato per truffa per aver indotto un 19enne di Sestri Levante a pagargli la caparra di 3500 euro per un periodo di vacanza in un alloggio di Courmayeur che non esisteva. La vittima del truffa aveva risposto a un sito di annunci immobiliari ed aveva pagato la caparra. Si è recato a Courmayeur e non è riuscito a trovare un’abitazione all’indirizzo indicato. Gli investigatori hanno identificato il 20enne grazie al conto postale al quale il ragazzo si è fatto accreditare la caparra.