Sanremo| Un marciapiede disastrato dalle radici dei pini marittimi quello di via Padre Semeria a ponente della città dei fiori. Sono già diverse le persone anziane che sono cadute per il manto dissestato ferendosi. La denuncia sul social nel gruppo Facebook sei di Sanremo se Mugugni foto di I.M tratte dal gruppo Facebook Sei di Sanremo se Mugugni

