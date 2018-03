A Sanremo è pronto a scattare il nuovo piano della viabilità in piazza Eroi Sanremesi. Si torna in parte all’antico con lo spostamento della circolazione, a doppio senso di marcia, sulla parte di levante della piazza (lato Pigna), ora percorribile solo in salita, eliminando la carreggiata che taglia in due la piazza. Cambierà la disposizione del mercato bisettimanale, che potrà ampliarsi sul lato di ponente della piazza. La misura varrà solo per auto, moto e corriere. Sarà anche ampliato il parcheggio dei motorini, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.