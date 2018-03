Tra i dieci appuntamenti programmati per festeggiare la decima edizione del “Tea con l’Autore”, quello di martedì prossimo (ore 17:00, Biblioteca Comunale “Alfea Possavino”), interamente dedicato alla poesia, sarà senza dubbio uno dei più intriganti: Giuseppe Conte onorerà nuovamente l’evento con la sua presenza, e insieme a Viviana Spada introdurrà e presenterà Gabriele Borgna e il suo “Artigianato sentimentale” (puntoacapo), Adriana Ferrari Benedetto e “Strade paralLele” (Centro Editoriale Imperiese) e Ito Ruscigni e la sua corposa “Opera poetica” (Libertaslibri).

Le poesie che compongono Artigianato Sentimentale, ultima raccolta di Gabriele Borgna, sono ognuna un pezzo unico, frutti di un sapiente lavoro di intaglio e cesello sulla parola.

“Strade paralLele” di Adriana Ferrari Benedetto riunisce sotto un unico titolo i cinque già pubblicati negli anni scorsi e poche pagine finora inedite.

In “Opera poetica”, Ito Ruscigni parla del Mito, di ciò che non è mai avvenuto ma in eterno avviene. La poesia è filosofica e la fede è il movimento dell’animo verso l’assoluto.

Il premio letterario “Racconti della nostra terra”, che prevede una Borsa di studio, è la novità di questa decima edizione del Tea con l’Autore: finalizzato a valorizzare la cultura ligure in tutte le sue forme, è aperto alla libera partecipazione degli studenti che sono residenti nei sette comuni del Golfo Dianese e che frequentano le scuole superiori.

Il Tea con l’Autore – scrittori e poeti, famosi e meno noti, che si alternano per presentarsi e per presentare i propri lavori, intorno ad una piccola ma raffinata merenda – è organizzato dal Centro Sociale Incontro, con la collaborazione dell’Ufficio IAT e sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Bartolomeo, con il coordinamento di Viviana Spada, giornalista.

Questo il calendario degli incontri con l’Autore:

Martedì 20 marzo

Ore 17:00

Giornata della poesia

con l’intervento del M° Giuseppe Conte

Gabriele Borgna

Artigianato sentimentale

(Puntoacapo)

Adriana Ferrari Benedetto

Strade paralLele

(Centro Editoriale Imperiese)

Ito Ruscigni

L’opera poetica-1952-2015

(Bibliotheca Albatros)

Giovedì 5 aprile

Ore 17:00

Nanni Delbecchi

“Guida al giro del mondo”

(Bompiani)

Martedì 26 aprile

Ore 17:00

Alfonso-Sommariva

“La ragazza nella foto”

(All around)

Giovedì 3 maggio

Ore 17:00

Riccardo Mandelli

“I Fantastici 4 vs Lenin”

(Odoya)

Martedì 15 maggio

Ore 17:00

Francesco Basso e Autori vari

“Raccontare Imperia”

(Associazione Culturale Il Foglio)

Giovedì 31 maggio

Ore 17:00

Eugenio Gardella

“Sei sempre stato qui”

(Frassinelli)