Riva Ligure| Incidente questo pomeriggio verso le 14 uno scontro tra auto e scooter. Ad avere la peggio il centauro un uomo di 50 anni che rischia l’amputazione di un piede. La dinamica in via di accertamento sembra essere il non rispetto di uno dei due conducenti coinvolti del semaforo rosso cosa che avrebbe provocato l’impatto.