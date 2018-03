Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani, giovedì 15 marzo, a partire dalle 15 scatterà un’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse, ma solo sul levante (da Portofino a Sarzana) e solo sui bacini medi e grandi. In provincia di Imperia e sul resto della regione l’allerta sarà solo gialla dalle 8 del mattino. Sulla costa da Ventimiglia a Noli (tranne i bacini piccoli) allerta gialla dalle 8 alle 18 Sulla costa da Spotorno a Camogli e sull’entroterra padano occidentale (tranne i bacini grandi) allerta gialla dalle 8 alle 21 Sulla costa da Portofino a Sarzana allerta gialla dalle 8, poi dalle 15 diventa allerta arancione (ma sui bacini piccoli resta gialla) fino a mezzanotte con probabile prolungamento Sull’entroterra padano orientale allerta gialla dalle 10 a mezzanotte

A partire dalle 15 scatterà un'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse, ma solo sul levante (da Portofino a Sarzana) e solo sui bacini medi e grandi

