Bilancio più che positivo per la trasferta marchigiana della Polisportiva Integrabili, in occasione dell’8° Campionato Italiano Agonistico di Nuoto in Vasca Corta FISDIR che si è svolto a Fermo (FM) dal 9 all’11 marzo scorso.

La squadra di IntegrAbili, composta da cinque atleti: Sofia Allavena, Giorgia Amodeo, Giada Farfalla, Francesca Mollo e Francesco Rebora accompagnati dal tecnico Alessandro Moraglia, ha fornito buone prestazioni sia in gara con il miglioramento dei tempi personali, sia a bordo vasca dimostrando una buona capacità di affrontare anche tutte le fasi pre-gara. Anche in questa occasione Francesca Mollo non ha deluso le aspettative riuscendo a guadagnare l’argento

nei 50 Stile Libero. E fra una gara e l’altra c’è stato anche il tempo per un’escursione a visitare la cittadina di Fermo e i territori circostanti.

“Siamo molto soddisfatti di riuscire a far partecipare i nostri atleti a parecchie gare di nuoto regionali, ma soprattutto di portarli anche a gare nazionali di grande livello se si pensa che ai Campionati di Fermo hanno partecipato oltre 300 atleti in rappresentanza di 54 Società sportive. Prossimo appuntamento l’8 aprile a Cuneo per i Campionati Giovanili di Nuoto Paralimpico FINP e FISDIR” afferma Alessandra Mamino, Presidente Polisportiva IntegrAbili.