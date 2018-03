La Biblioteca della Dante Alighieri di Monaco, che supporta la missione di divulgare la lingua e la cultura italiana, propone, assoluta novità nel Principato, due corsi di scrittura creativa per chi voglia migliorare le proprie capacità di scrittura e desideri imparare i fondamenti della narrazione. Scrivere una storia è il grande segreto e sogno di molti, ma come per qualsiasi altra arte o sapere, ad esempio dipingere o scrivere musica, per poterlo fare è importante conoscerne i principi. Le lezioni si terranno presso la sede Dante per apprendere una base di: ispirazione, personaggi, dialoghi, ambientazione e, per consentire la massima partecipazione, sono state pensate due tipologie di corsi entrambe per un totale di 10 ore:

– una full immersion di un week-end

o in alternativa

– cinque incontri serali di 2 ore ciascuno

In questi due corsi si studieranno come sono fatti e come funzionano i racconti, si capirà come

cavarsela nelle situazioni più difficili prendendo esempio dai maestri della letteratura, si faranno

esercizi e si discuterà in classe, con l’obiettivo di arrivare, alla fine, a scrivere il proprio racconto.

L’insegnante è Gianmarco Parodi. Nato a San Remo nel 1986, ha pubblicato racconti su l’inserto

della domenica de La Repubblica e su piattaforme on-line come TheIncipit.com. Ha scritto

racconti anche per raccolte di AA.VV. e per iniziative benefiche.

Dal 2012, dopo aver conseguito a Torino il Master in Storytelling e Cinema alla Scuola Holden di Alessandro Baricco, tiene ovunque corsi di scrittura creativa. Ha creato incontri sulla ‘fantasia’ in scuole medie e superiori della sua provincia. Tra i suoi romanzi ci sono “Tria Ora” (Demian 2010), “Oblio” (Zona, 2011, Premio Letterario Città di Ventimiglia). È giurato di un Premio Letterario nazionale e un patito di montagne che va a trovare per il mondo. Per la Scuola Holden realizza corsi di racconto e romanzo in rifugi di montagna, è insegnante in classi di narrazione per alcune associazioni in Italia e Tutor privato per nuovi narratori in erba.

Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è di 8 persone e la tariffa è di 150€.

Data la richiesta, si consiglia gli interessati di iscriversi il prima possibile.

Per informazioni ed iscrizioni:

info.dantemc@gmail.com

+377 97708947 / +33 678638022