La Cgil, sulla base di dati Istat, sottolinea come nel 2017 il mercato del lavoro in Liguria abbia perso 6.469 occupati (da 609.550 del 2016 a 603.081), una flessione dell’1,1% rispetto al 2016. Tra le province chi soffre di più è Imperia con un calo di occupati del 2,7%, seguita da Spezia 1,9%, Savona 0,7% e Genova -0,6%.

In Liguria la diminuzione è tutta legata al lavoro indipendente (-6.8%, -11.611 unità), mentre migliora leggermente quello dipendente (+1.2% 5.143 unità). In netto calo l’agricoltura -16%. Male il turismo che perde oltre il 4% degli occupati.