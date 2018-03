Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

All’iniziativa sarà presente lo chef Osvaldo Martini che svelerà i segreti e alcune curiosità sul pesto e la sua tradizione. Prenderà parte all’evento il Comitato San Giovanni con due cuoche d’eccezione: Tilde Banchero e Graziosa Bruletti, che da oltre 30 anni preparano il pesto fresco alla Festa di San Giovanni e che insieme ai cuochi di InejaFood, insegneranno a “pestare” con il tipico mortaio ligure. Si ringraziano i ragazzi della classe 3a corso Periti Agrari dell’Istituto Ruffini di Imperia, che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento. Gli organizzatori dell’evento vi aspettano in Calata Cuneo il 18 marzo dalle ore 10,30 alle 12 per firmare e pestare con i mortai messi a disposizione dall’organizzazione o con i vostri, se vorrete portarli da casa.

L’obiettivo dell’iniziativa è la raccolta firme a cui saranno chiamati tutti i liguri, per sostenere la richiesta di inserire la tradizione del Pesto al mortaio fra i beni immateriali dell’Umanità UNESCO. Nella settimana dedicata a Firma e Pesta vi invitiamo a postare momenti dedicati al pesto sui vostri social e su quelli del Comune di Imperia: un piatto di trenette, il mortaio di famiglia, il basilico dell’orto, un selfie, un video, una foto…… tutto l’#orgogliopesto che c’è!

Il Comune di Imperia, in collaborazione con Regione Liguria è pronta per #orgogliopesto. Dal 12 al 18 marzo Imperia e la Liguria si coloreranno di verde-basilico, con un’intera settimana dedicata alla promozione della candidatura del Pesto Genovese al mortaio a patrimonio UNESCO.

