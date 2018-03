A causa del maltempo che ha colpito lo scorso fine settimana la Liguria molte partite del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia sono state rinviate.

Hanno però giocato gli Esordienti 2006-2007 contro il Ventimiglia (0-1 1-1 0-1). “Partita giocata bene dai nostri ragazzi che per quasi tutta la gara hanno mantenuto il possesso del gioco, però sono stati troppo imprecisi sotto porta e, come si sa, nel calcio non sempre vince la squadra che ha giocato meglio. Siamo contenti dell’atteggiamento che abbiamo in campo e di come cerchiamo sempre di costruire il gioco ma dobbiamo continuare a migliorarci” – afferma l’allenatore Andrea Basile.

I Giovanissimi hanno giocato contro l’Oneglia. “La partita si è conclusa 5 a 0. Indipendentemente dal risultato finale, partita giocata in maniera disordinata sia a livello di fraseggio e tattico, tutti alla ricerca del dribbling e del goal. Certamente l’avversario non ci ha aiutato. Dobbiamo migliorare se vogliamo crescere” – dichiara l’allenatore Mario Mamone.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha perso contro l’Imperia per 3 a 2 (2-0/ 0-0/ 0-0). “Partita nervosissima da entrambe le squadre controllata dalle due panchine in modo contenitivo e gestita nel giusto modo” – dice l’allenatore Ivan Busacca.