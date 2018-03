Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Soccorsa è in ospedale a Sanremo in codice Giallo.

Ventimiglia|Incidente in Autostrada questa mattina verso le 9.30 quando una donna di circa 40 anni ha perso il controllo della propria auto in seguito allo scoppio dei pneumatici sbattendo contro il muro.

Ventimiglia| Incidente in autostrada ferita una donna