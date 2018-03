Domani mercoledì 14 marzo alle ore 21 Giorgio Scaramuzzino, nella doppia veste di interprete e regista, presenta al Teatro Comunale di Ventimiglia lo spettacolo Dentro gli spari – Una storia di mafia, liberamente tratto dal pluripremiato libro di Silvana Gandolfi Io dentro gli spari (2010 Adriano Salani Editore).

Da diversi anni Giorgio Scaramuzzino affronta temi scottanti della nostra attualità all’interno di un percorso di teatro civile da lui denominato Urgenze e rivolto in primis alle nuove generazioni. In questo quadro si inserisce Dentro gli spari, che come il libro da cui è tratto si ispira a una storia realmente accaduta.

La criminalità organizzata di stampo mafioso non è un fenomeno isolato e lontano, nelle sue molteplici forme può riguardare tutti noi. Il protagonista di questo vibrante monologo è un ragazzino, che con un atto di eroismo civile spezza il muro di omertà in cui è cresciuto, denunciando gli assassini di suo padre e suo nonno. Cruda e toccante, la storia viene narrata alternando diversi piani spazio-temporali, sino al disvelamento finale.

Dentro gli spari vuole offrire lo spunto per una riflessione sui temi della legalità e trasmettere un messaggio di speranza e riscatto. Il lavoro dei magistrati, delle forze dell’ordine, il sacrificio di uomini come Falcone e Borsellino – a cui lo spettacolo è idealmente dedicato – è l’asse portante della lotta alla mafia, ma è altrettanto importante acquisire la consapevolezza che ciascuno di noi, dal basso,

Biglietti. Platea 15 euro, ridotto 12 euro. Galleria 12 euro, ridotto 10 euro. Studenti 8 euro.

I biglietti possono essere prenotati oppure acquistati e ritirati presso l’Ufficio manifestazioni del Comune di Ventimiglia (3° piano del Palazzo Hanbury, ex Tribunale, in Piazza XX Settembre) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

INFO tel. 0184.6183225 email: teatro@comune.ventimiglia.it archivolto.it

Silvana Gandolfi (1940), Premio Andersen 1996 come migliore scrittrice italiana, è una delle autrici più apprezzate della letteratura per ragazzi. I suoi libri, pubblicati in Italia da Salani, sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2010 ha pubblicato “Io dentro gli spari” (Premio Andersen 2011 come miglior libro oltre i 12 anni), un grande romanzo sul problema della mafia nella nostra società, rivolgendosi ai giovani chiamati a combatterla oggi e domani. Nel 2012 l’edizione francese di questo libro (con il titolo “L’innocent de Palerme”, Les Grandes Personnes Editions) ha vinto il prestigioso Prix Sorcières.

Giorgio Scaramuzzino (1959), autore di libri per l’infanzia, attore, regista e responsabile del settore Teatro Ragazzi e Educazione del Teatro dell’Archivolto. Insegna Animazione teatrale all’Università di Genova. Attivissimo nell’ambito del teatro ragazzi ha tratto i suoi spettacoli dalle opere di Sergio Tofano, Gianni Rodari, Altan, Stefano Benni, Erik Orsenna, Daniel Pennac, Ian Mac Ewan, riscuotendo sempre grande successo e apprezzamento.