Si rinnova anche quest’anno – Domenica 18 Marzo alle 18 – quella che aspira a diventare una bella e originale abitudine di “LIBER theatrum”: proporre estemporaneamente spettacoli teatrali, quando possibile, in un luogo inusuale, unico e bellissimo, a Ventimiglia Alta, in pieno centro storico, nell’impareggiabile ambientazione del “B&B Casa Fenoglio” – in Via Garibaldi 20 – una location originale, con i piedi degli spettatori “praticamente dentro la scena”.

Dopo la felice esperienza dello scorso anno, ospite l’attore siciliano Aldo Rapè, che aveva proposto l’apprezzatissimo lavoro “MUTU”, questa volta sarà proprio il gruppo ventimigliese a cimentarsi in un lavoro dedicato all’imperscrutabile mondo femminile dal titolo inequivocabile: “IL CORAGGIO DELLE DONNE” regia di Diego Marangon, assistito nella messa in scena e realizzazione da Claudio RISTAGNO.

Undici le interpreti che affronteranno alcuni dei vari aspetti emotivi ed emozionali dell’anima femminile, sempre in balia di eventi improvvisi, inaspettati e all’apparenza più grandi delle loro forze. Vicende della vita che mettono a dura prova le donne, ma dalle quali, quasi magicamente, le stesse riescono a uscire sempre fuori in qualche modo, seppure segnate nel corpo e nell’anima.

Dolore e sofferenza, ma anche malinconia e sorrisi, da cui trarre costantemente insegnamenti e speranza per il domani, in un mondo in cui le donne però devono lottare ogni giorno per affermare i loro diritti e riuscire a realizzare le loro aspirazioni e desideri.

Attraverso le riflessioni e parole di Clarice Lispector, Nadezda Burakova e Maristella Lippolis e quelle, quasi inaspettate e sorprendenti, maschili di Roberto Vecchioni, Renato Zero, Charles Bukowsky e Alberto Pezzini, ma anche di alcune delle stesse interpreti in scena, verrà proposto uno spettacolo dolente, malinconico, apparentemente triste, in cui cogliere invece le innumerevoli e sempre positive sfumature dell’animo delle donne. Donne coraggiose!

In scena: Alessandra SORRENTI, Cinzia GUGLIELMI, Emilia SERPICO, Laura SIBILLA, Lucia LOMBARDI, Marina PRATELLI, Marinella LANTERI, Monica GIANNINI. Monica GRAGNANI, Stella PERRONE, Valentina BRUNO, Claudio RISTAGNO, Diego MARANGON.

Per INFO e PRENOTAZIONE (consigliata): 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com