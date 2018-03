Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’Amministrazione Comunale di Triora con Deliberazione della Giunta Comunale n°29 del 23 febbraio 2018 ha aderito alla Carta dei Comuni Amici dell’Arte di Strada. Poiché Triora si annovera tra importanti circuiti turistici quali i Borghi più Belli d’Italia, LeBandiere Arancioni del Touring Club Italiano e le Citta del Pane e che in questi ultimi anni ha intensificato la promozione turistica a livello nazionale ed internazionale investendo risorse economiche ed umane ha deciso di aderire anche a questa importante iniziativa. L’Arte di Strada, nelle sue diverse forme, va considerata tra le tipologie di proposte che contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale complessiva della città, “arte che si pone come momento di aggregazione sociale della collettività, integrazione con il patrimonio architettonico, monumentale e sviluppo del turismo culturale. L’iniziativa si propone di promuovere la cultura e la fruizione dell’arte di strada, diffondere le forme artistiche di strada, rappresentare nei confronti di autorità e istituzioni l’arte di strada, studiare e risolvere problematiche legate all’arte di strada.

