In occasione della Milano-Sanremo edizione numero 109, Alessandria Città delle Biciclette con Museo del Ghisallo e con la collezione privata On the Bicycle appartenente a Beatrice Cozzi Parodi, presidente dell’omonimo Gruppo, presenta al Casinò di Sanremo un’esposizione molto speciale: dal 16 al 27 Marzo 2018, la rassegna SULLA RUOTA DEI RICORDI…CAMPIONISSIMI AL CASINÒ DI SANREMO va in scena una esposizione temporanea che si in augura la vigilia della Grande Classica di Primavera e mette in mostra nel prestigioso foyer cimeli eccezionali che hanno fatto la storia del grande ciclismo. Si tratta delle biciclette originali di Costante Girardengo, Fausto Coppi e Gino Bartali in buona compagnia con la maglia iridata con la quale “il cannibale” Eddy Merckx vinse la sua sesta Sanremo. Tra gli esemplari della collezione On the Bicycle saranno esposte una Legnano del 1946, una Bianchi di fine anni 40, una Gloria del 1948 e una Umberto Dei del 1958.

“Siamo molto orgogliosi di essere presenti con alcuni esemplari della collezione On the Bicycle ad una mostra dedicata ad alcuni campionissimi del ciclismo. Ci tengo a ringraziare il Casinò di Sanremo per averci coinvolto in questa iniziativa culturale, nella quale tutti i visitatori della mostra potranno ammirare esemplari ricchi di storia in una città come Sanremo dove il ciclismo e la bicicletta rappresentano un importante binomio per la nostra realtà, grazie alla presenza della pista ciclabile e all’imminente classicissima Milano-Sanremo.“

Venerdì 16 marzo alle ore 17.30 si inaugura dunque (ingresso libero) la mostra “SULLA RUOTA DEI RICORDI…CAMPIONISSIMI AL CASINÒ DI SANREMO” in collaborazione con @AcdBMuseo e @MuseoGhisallo (dalle collezioni private di Gianfranco Trevisan, Giovanni Meazzo, Rossana e Roberto Albani) e con la collezione privata On the Bicycle appartenente a Beatrice Cozzi Parodi. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 24.00 sino al 27 Marzo compreso.

In occasione dell’inaugurazione si terrà anche la presentazione del libro di Paolo Reineri “A colpi di Pedali – La straordinaria storia di Gino Bartali” (Ave) con Azione cattolica italiana – Diocesi di Ventimiglia San Remo Bartali Giusto tra le Nazioni. Parteciperà Gioia Bartali. Sono attesi all’incontro anche i familiari di Fausto Coppi e di Costante Girardengo.

Aspettando la Milano Sanremo 2018, AcdB segnala che mercoledì 14 Marzo 2018, alle ore 16.30 ad Alessandria davanti al Museo di Palazzo del Monferrato si terrà la LA PUNZONATURA DELLA GRAN CORSA DI PRIMAVERA DA MILANO A SANREMO. In occasione della partenza della ciclostorica che ripercorre su bici d’epoca la storia della Classicissima di Primavera iniziata 111 anni fa, davanti all’ingresso principale del Museo AcdB, ad Alessandria per il terzo anno consecutivo si terrà la punzonatura della Gran Corsa Retrò Cycling organizzata dalla Associazione LCA. L’evento sarà anche pretesto ciclostorico per gli appassionati del genere retrò del rifondato CVA (Circolo Velocipedisti Alessandrino) per dare il via alla nuova campagna tesseramenti aperta anche in nuovi punti dell’Alessandrino. I grancorsini arriveranno a Sanremo nel primo pomeriggio di sabato 17 marzo, e dopo essere transitati sul traguardo della corsa faranno visita alla Mostra allestita nel Foyer del Casinò.