Nella mattinata odierna, i Carabinieri di Sanremo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Imperia nei confronti di G.L., 54enne marocchino, operaio con precedenti di polizia residente regolarmente a Sanremo. L’uomo, lo scorso febbraio, approfittando di una distrazione del proprietario che aveva dimenticato probabilmente aperta l’auto parcheggiata nei pressi del Casinò, ha asportato dal cruscotto la somma in contanti di circa 400 euro. La vittima, un turista di origine emiliane, si era rivolto nell’immediatezza ai Carabinieri che, grazie al lavoro di analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al luogo dell’evento, hanno riconosciuto senza dubbio l’autore del furto tra l’altro già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria proprio presso il comando dell’Arma. L’arrestato è stato tradotto in carcere a Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.