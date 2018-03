Un 64enne residente a Massa Carrara che stava viaggiando sulla via Litoranea a Fiumaretta (La Spezia) ha perso il controllo della propria auto e è finito fuori strada, andandosi a ribaltare in un giardino privato, un paio di metri sottostrada, incastrandosi tra due palme. Il conducente è uscito incolume dall’auto. I Vigili del Fuoco hanno impiegato un’ora per recuperare la vettura con l’autogru.