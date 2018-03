Nei campionati di pallavolo della serie C regionale il Grafiche Amadeo Riviera Volley ha ottenuto due importanti vittorie. La formazione maschile ha sconfitto il Villaggio Tre Stelle Chiavari per 3 set a 2, al termine di un’intensa gara ricca di emozioni giocata a Villa Citera. La squadra femminile ha vinto in trasferta a Santa Margherita Ligure contro il Volley Tigullio per 3 set a 1 ed è salita al quarto posto in classifica appaiata ad altre tre formazioni.