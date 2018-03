CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

17^ Giornata (4^ di ritorno) 10/03/18

Maurina Strescino IM – Fanball SP 3 – 0 (26/24-25/18-27/25)

Dopo la sconfitta nel derby con l’Albenga, torna alla vittoria la Maurina Strescino. Sabato sera al palasport di via San Lazzaro, le imperiesi regolano con un rotondo 3/0 le spezzine del Fanball.

Una partita con qualche pausa di troppo quella giocata dalle imperiesi, che solo nei finali di set riescono ad avere ragione della coriacea formazione ospite.

La vittoria consente alle bianco-azzurre, seppure in coabitazione con altre due formazioni, di agganciare il 4^ posto della classifica generale.

Prossimo impegno per la Maurina Strescino sabato 17 marzo alle 20.30 a Genova, dove le “maurine” saranno ospiti dell’Albaro Levante.



CAMPIONATO TERRITORIALE U16 – Final Four

Finale Ligure 11/03/18

Albisola Pallavolo Blu – Maurina Volley 3 – 2 (15/25-22/25-25/19-25/20-15/13)

Pharmacie Des Moulines Albenga – Alassio Laigueglia 3 – 0 (25/8-25/18-25/11)

Alassio Laigueglia – Maurina Volley 2 – 3 (26/24-16/25-11/25-25/21-12/15)

Albisola Pallavolo Blu – Pharmacie Des Moulines Albenga 0 – 3 (19/25-22/25-21/25)

Classifica Finale:

1. Pharmacie Des Moulines Albenga

2. Pallavolo Albisola Blu

3. Maurina Volley IM

4. Alassio Laigueglia

Solo due punti al termine di un tiratissimo tie-break dopo due ore di gioco negano alla Maurina Volley la soddisfazione di entrare nelle migliori sei under 16 della Liguria.

Una bellissima prestazione quella delle giovani bianco-azzurre nella gara di apertura contro le savonesi della Pallavolo Albisola, formazione indicata dagli addetti ai lavori assieme all’Albenga a contendersi i favori del pronostico per la vittoria finale.

Sfumata sul filo di lana la possibilità di accedere alla finale 1°/2° posto le “maurine” non si sono perse di animo e con grande caparbietà hanno ottenuto al termine di altri cinque set un meritatissimo 3^ posto nella gara con la formazione dell’Alassio-Laigueglia.