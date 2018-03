Per l’ABC Bordighera un fine settimana all’insegna di gare rinviate e sconfitte.

Sabato sera infatti per un disguido con la federazione francese è stata infatti nuovamente rinviata partita della seniores maschile che doveva giocarsi al PalaBiancheri con l’AS Mentone, recupero della terza giornata della seconda fase del campionato dipartimentale francese, nuovamente per la mancanza dell’arbitro.

I due coach di comune accordo hanno così disputato una partita amichevole a suggello dell’amicizia che lega i due club, entrambi per altro facenti parte del Levant 06, con il “terzo tempo” concluso in serata in pizzeria.

Domenica decisamente negativa per la formazione dell’under 15 maschile che era impegnata al Palasport di Imperia nel terzo concentramento del campionato regionale ligure a difendere la propria imbattibilità e primato.

Delle tre partite da disputare veniva rinviata quella con la formazione della Ginnastica Spezia, impossibilità ad arrivare a causa del tempo, mentre perdeva di stretta misura l’incontro con la Riviera Imperia dopo un primo tempo condotto in testa, e nel finale con la Pallamano Imperia , dopo due match giocati bene contro due avversari che in campo hanno dimostrato maggior organizzazione e dinamismo dei bordigotti meritando in pieno la vittoria.

Per il coach Maria Grazia Germano ha una settimana di tempo per riassettare la squadra in vista del prossimo appuntamento del campionato ligure di domenica prossima al PalaRoia di Ventimiglia.

I risultati del week-end

Sabato 10 marzo al PalaBiancheri

Recupero 3 giornata della seconda fase del campionato francese

ABC Bordighera – AS Mentone H. rinviata

Domenica 11 marzo al PalaSport di via S Lazzaro ad Imperia:

ore 10:30 ABC Bordighera – Riviera Imperia H. (1 T. 7-7) 13 – 15

ore 15,00 ABC Bordighera – Pall. Ventimiglia (1 T. 5 -7) 10 – 16

ore 16,00 ABC Bordighera – Ginnastica Spezia rinviata

Formazione scesa in campo dell’under 15 maschile:

Barbuscia Oliver J. , Loqmane Samir , Pecoraro Thimoty , Pallanca Emanuele , Pillon Andrea , Zunino Alessio , Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Porcu Andrea, Mirto Tommaso

Coach Maria Grazia Germano