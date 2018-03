Marco e Silvia Macchi, papà e figlia di Ospedaletti, si laureeranno ad un giorno di distanza. Marco, storica guida turistica e ambientale nel Ponente, e la figlia Silvia, discuteranno le tesi all’Università di Genova lunedì 19 e martedì 20 marzo. Lui in Storia su “Cippi e menhir sulla dorsale Montenero-Monte Bignone”, lei in Architettura. Marco Macchi, 57 anni, da anni accompagna i turisti anche nei percorsi sanremesi sulle orme di Calvino. Silvia, diplomata al Cassini, collabora alle escursioni di while watching sulla motonave Corsara, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.