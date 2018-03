Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Stamani oltre mille persone hanno partecipato ai funerali di Rosy Guarnieri, l’ex sindaco di Albenga morta per un male incurabile a pochi giorni dalla sua elezione a parlamentare nelle file della Lega. Ai funerali nella parrocchia della Santissima Annunziata di Bastia d’Albenga, erano presenti il marito Franco Vairo, e le due figlie Micaela e Tatiana, così come molti amministratori regionali e provinciali e sindaci del comprensorio. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara. Un momento emozionante che ha provocato lo svenimento del sindaco di Garlenda Silvia Pittoli.

Oltre mille persone ai funerali di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga