Imperia| Sono state evacuate per la notte le 18 famiglie residenti nello stabile giudicato a rischio crollo dai Vigili del Fuoco del comando provinciale dopo che alcuni residenti avevano notato delle crepe all’interno dello stesso.

Lo stabile di proprietà dell’ARTE è stato svuotato a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Capacci giunto sul posto per accertarsi della situazione le 18 famiglie sono ospitate per la notte in albergo.

foto tratta da Google Street