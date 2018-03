Il Ventimiglia Calcio comunica che in data 12 marzo 2018 ha trasmesso alla sede regionale della Figc-Lnd un preannuncio di reclamo in merito alla gara di domenica 11 marzo 2018 valida per il campionato di Eccellenza disputata contro il Valdivara 5 Terre.

La società ritiene infatti che alcuni giocatori extracomunitari entrati in campo con la squadra avversaria non siano stati tesserati in maniera conforme ai regolamenti. Si resta in attesa delle decisioni del giudice sportivo.