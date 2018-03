Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Dimesso dall’ospedale San Martino di Genova, dopo un intervento a seguito di un incidente, muore in ambulanza mentre torna a casa. A fare partire l’inchiesta è stata la sorella dell’uomo che ha presentato un esposto. L’uomo, Francesco Milano, 70enne di Albaro, era stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce il 20 febbraio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e ha disposto l’autopsia.

70enne dimesso dall’ospedale muore in ambulanza mentre torna a casa