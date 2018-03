Carcare| Un giovane di 27 anni P.M originario di Ventimiglia ma domiciliato a Bordighera è stato arrestato in flagranza di reato,trasportava 100 grammi di droga ( marijuana). Rocambolesco l’arresto avvenuto dopo un inseguimento , il giovane era in motocicletta ed è fuggito a un primo controllo colpendo un agente, cosa che gli costerà la denuncia di resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre a quella per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, conclusosi a Plodio dove i Carabinieri sono riusciti a fermarlo.