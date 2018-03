Stamani alle 9 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata per un Soccorso a Persona a Finale Ligure in Via Torino.

Sul posto immediato l’intervento della squadra 6A del Distaccamento di Finale che arrivata sul posto ha verificato la presenza della anziana donna all’interno dell’appartamento ed è riuscita ad entrare. All’interno la donna, per cause da accertare, era caduta e non riusciva più ad alzarsi.

È stato proprio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ad evitare il peggio. L’anziana è stata trasportata all’ospedale. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Finale Ligure e l’Automedica Sierra 4.