Ventimiglia| Riunione dei capigruppo Questa mattina in comune per discutere della vicenda legata alle minacce ricevute dal sindaco Ioculano via lettera nei giorni e mesi scorsi.

La riunione è stata interrotta verso le 10.50 dall’ingresso in aula consiliare dei genitori della media Cavour in municipio per protestare ( LEGGI QUI : Genitori media Cavour in municipio )

Sulla vicenda delle minacce al Sindaco i consigliere Nazzari uscito anzitempo si è trincerato in un no comment

Verrà indetta una nuova riunione Capigruppo in presenza del sindaco entro la fine della settimana