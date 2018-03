Giovedì 15 marzo marzo il Comune di Triora ospiterà 27 pittori russi per una giornata “en plein air” nell’ambito del Progetto Internazionale “Alla scoperta dell’Italia, Liguria – 2018” organizzata dalla Buzhurina Gallery e dal Centro Programmi Umanitari di San Pietroburgo.

L’iniziativa, patrocinata dal Consolato Generale della Federazione Russa di Genova unitamente al Comune di Taggia, dove gli artisti sono ospitati nella suggestiva cornice del Monastero di San Domenico e che vede inoltre la collaborazione dei Comuni di Perinaldo, Sanremo, Triora, Imperia, Valloria, Prelà, Dolceacqua e Ventimiglia, porterà sul territorio pittori di grande valore tecnico ed artistico che sapranno cogliere le sfumature e le luci del Ponente Ligure creando opere, che appunto ispirate dalle meravigliose bellezze paesaggistiche e architettoniche della Riviera, andranno a formare una Mostra conclusiva dell’evento che riscuoterà certamente un grande successo.

Secondo le aspettative degli organizzatori, i dipinti potranno essere circa 150 che creati in diversi stili e tecniche andranno ad arricchire le collezioni della “BuzhurinaGallery” e del Monastero di San Domenico, inoltre la vincente formula di una mostra pittorica accoppiata ad un concerto musicale arricchirà la già fantastica offerta che l’evento propone.

Gli artisti verranno ospitati per tutta la giornata di giovedì a Triora dove l’Amministrazione offrirà loro il pranzo ma proverà anche, nello spirito della Manifestazione che mira ad uno scambio socio-culturale tra usi e costumi diversi, di far conoscere la propria storia e le proprie eccellenze. Triora, borgo di millenaria storia e tradizione, annoverato nei circuiti turistici dei Borghi più Belli d’Italia, Città del Pane ed al quale è stata riconfermata la Bandiera Arancione per i prossimi 3 anni, saprà stimolare ed ispirare gli Artisti consapevoli che la straordinaria, ffascinante e “stregata” storia del nostro paese e delle nostre montagne potrà arricchire tutti gli intervenuti in questo piacevole momento di scambio e condivisione artistica e culturale.