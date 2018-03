Si apre “La Settimana del Pesto” iniziativa ideata dalla Regione Liguria a cui il Comune di Triora ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 23 febbraio 2018.

La settimana del pesto si svolgerà su tutto il territorio ligure tra il 12 e il 18 marzo 2018.

Di fatto domenica 18 marzo ore 10.30/11.00 si terrà in tutti i comuni un evento di preparazione collettiva del pesto al mortaio.

Tutto è incentrato sul sostegno alla candidatura del pesto all’Unesco: da qui il motto “Firma e pesta”.

Verranno raccolte firme a sostegno della petizione Unesco.

Il 18 marzo vi aspettiamo quindi a Triora, nel borgo delle streghe, per una domenica all’insegna del Pesto!

Tutta la Liguria unita in un solo sapore, in un solo colore, all’insegna di “Firma e Pesta”, per sostenere la candidatura del Pesto Genovese al mortaio come patrimonio UNESCO.

Si concluderà così la settimana del Pesto, che vedrà tantissime piazze liguri riempirsi di pestelli e mortai pronti a preparare il miglior pesto.

Una giornata ricca, entusiasmante, dove il profumo del basilico ci condurrà tra vie, piazze, mercatini e manifestazioni tutte da scoprire. Una Liguria straordinaria nel nome di sua maestà il Pesto, su un green carpet al basilico che esalta sapori, cultura e tradizione.

E allora, scendete in campo anche voi! Per imparare a fare il pesto al mortaio ma, soprattutto, per poter dire “io c’ero e ho firmato!”

Comune di Triora