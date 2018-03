Ormai ci siamo. Manca una settimana al tanto atteso big-match tra Sanremese e Ponsacco. L’obiettivo per i biancazzurri deve essere solamente la vittoria per ritornare in testa al campionato e pertanto dobbiamo essere più che mai vicini alla nostra squadra per proseguire in un sogno che si può ancora realizzare. I ponsacchini dovrebbero giungere in città con ben quattro pullman di tifosi, a dimostrazione del fatto che anche loro vogliono la serie C. Noi domenica dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo senza se e senza ma, il Comunale non deve essere territorio di conquista come già successo in questo campionato. La Gradinata Nord chiama a raccolta tutta la tifoseria biancazzurra affinché questa possa diventare una di quelle domeniche da tramandare ai posteri. Chiediamo a tutti, pertanto, di presentarsi al campo almeno mezz’ora prima, onde permettere di realizzare una spettacolare coreografia. Da Sanremo non si passa! Forza vecchio cuore biancazzurro!

Gradinata Nord