Domani, martedì 13 marzo, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nella giornata in cui cade il quinto anniversario dell’inizio del pontificato di Papa Bergoglio, Fabio Marchese Ragona presenta il suo nuovissimo saggio:” Tutti gli uomini di Francesco”. (San Paolo Editore) L’incontro è inserito nel Programma di Formazione dei Docenti. Oggi ore 16.30 nel teatro dell’Opera Dacia Mariaini presenta il libro “Tre Donne” (Rizzoli). Partecipa lo storico Matteo Moraglia.

Tutti gli uomini di Francesco.

Cardinali svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o al pranzo con gli amici. È l’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all’improvviso collaboratori del vescovo di Roma. In questo volume, per la prima volta tutti insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano e svelano anche particolari curiosi delle loro vite. I cardinali elettori scelti da Bergoglio, dal Segretario di Stato, Pietro Parolin, al vescovo delle Isole Tonga, Soane Patita Paini Mafi, raccontano soprattutto il contesto in cui svolgono il loro servizio, con le sfide presenti e future che la Chiesa dovrà affrontare, svelando anche i motivi, finora nascosti, di tante scelte inconsuete di Jorge Mario Bergoglio. Perché Francesco predilige le diocesi della “fine del mondo” a scapito di quelle storicamente cardinalizie? Perché non informa prima i nuovi porporati destinati a ricevere la berretta? Un viaggio che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano, e che finisce in Oceania, attraversando tutti gli altri continenti. ( Dall’introduzione)

Papa Francesco ha creato, finora, 49 cardinali elettori. Alcuni nuovi porporati – si legge nell’introduzione del libro – sono stati svegliati in piena notte, altri sono stati avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno, addirittura, è stato informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o a pranzo con gli amici. Nella prefazione, a cura del cardinale Maradiaga, si sottolinea inoltre che i porporati “spiegano come la Chiesa di oggi si confronta con questo mondo sempre più globalizzato, dall’Africa all’Oceania, tra povertà, guerre civili, crisi di vocazioni, secolarizzazione e avanzata delle sette, con la certezza che le ferite della Chiesa stiano pian piano guarendo”. Il libro “Tutti gli uomini di Francesco – I nuovi cardinali si raccontano” è un viaggio – ha detto l’autore Fabio Marchese Ragona – che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano. (Vatican News)

Fabio Marchese Ragona

nonostante sia nato a Milano il 23 dicembre del 1982, è siciliano di Canicattì (Agrigento), ma negli ultimi anni ha vissuto tra Roma e Milano. Scrive principalmente di cose vaticane ed è accreditato come vaticanista presso la Sala Stampa della Santa Sede.

Si è laureato a Roma in Scienze della Comunicazione prima nel dicembre 2004 (laurea triennale) e poi nel dicembre 2006 (laurea specialistica). In seguito, a Milano, ha frequentato il master biennale in giornalismo del Campus Multimedia IULM – Mediaset. Dopo aver svolto stage in Rai e a SkyTg24 è arrivato a Mediaset, dove lavora dal dicembre 2008. Ha lavorato a “Studio Aperto”, “News Mediaset”, “Tgcom24”, “Tg4” e “Videonews”, la testata Mediaset che realizza i programmi d’informazione di Canale 5, ItaliaUno e Retequattro. Dall’ottobre 2017 è ritornato al canale all-news Tgcom24, dove conduce e cura ogni settimana la rubrica tv “Stanze vaticane“).

Collabora anche con il quotidiano Il Giornale, il settimanale Panorama, con il mensile di cinema CIAK e ogni tanto con Wired.it. In passato ha scritto (di Vaticano e non) per L’Espresso, Il Foglio (ediz. del sabato), Corriere della Sera Magazine, Repubblica.it e Vatican Insider – La Stampa.

E’ autore de “Il sorriso di Karol”, documentario di Tgcom24 su Giovanni Paolo II.

Ha scritto nel maggio 2016 “Potere Vaticano“, un pamphlet sulla diplomazia di Papa Francesco edito da Il Giornale. Ha collaborato nel 2015 anche al “Vocabolario di Papa Francesco”, edito da Elledici. Potere Vaticano. La diplomazia segreta di Papa Francesco, Edizioni Il Giornale, 2016, ISSN 977-811313545-2. Tutti gli uomini di Francesco, Edizioni San Paolo, 2018, ISBN 88-922-1383-0. Ha ricevuto Premio San Giovanni Paolo II – Diocesi di Teggiano Policastro Riconoscimento Giovanni Paolo II – Città di Bisceglie ,Menzione speciale Premio cardinale Michele Giordano – Napoli ePremio Prestigio Professionale Iunior – Letizia Isaia .

Il prossimo appuntamento letterario è per venerdì 16 marzo. Venerdì 16 marzo ore 18.00 in collaborazione con a Azione cattolica italiana – Diocesi di Ventimiglia San Remo “Bartali Giusto tra le Nazioni “ Paolo Reineri presenta il libro: ” A colpi di Pedali. La straordinaria storia di Gino Bartali” (Ave). Partecipa Gioia Bartali. Alle ore 17.30 nel foyer di Porta teatro verrà inaugurata l’esposizione creata in collaborazione con “On the bicycle” Museo della biciletta del gruppo Cozzi Parodi, @AcdBMuseo e @MuseoGhisallo (dalle collezioni private di Gianfranco Trevisan e Giovanni Meazzo) SULLA RUOTA DEI RICORDI … CAMPIONISSIMI al Casinò dI Sanremo. Si potranno ammirare modelli davvero unici che ricorderanno pagine gloriose della storia del Ciclismo italiano quando Coppi e Bartali correvano all’ultimo fiato, uno contro l’altro, per poi passarsi la boraccia dell’acqua.