A Imperia, a 83 anni, è mancato Franco Giribaldi, pianista, batterista e jazzista di talento. Amava tantissimo il jazz e, conclusa la carriera professionale, tra il 2008 e il 2014 formò un trio jazz con Alfredo Zanazzo e Walter Ferrandi, come ricorda Stefano Delfino su “La Stampa”. I funerali, durante i quali Alfredo Zanazzo e Claudia Giribaldi dedicheranno due brani a Giribaldi, saranno celebrati oggi alle 15 nella Chiesa dei Frati Cappuccini in piazza Roma ad Imperia Porto Maurizio.

