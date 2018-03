Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

A Imperia continua l’appuntamento con “Insieme… tra le righe”, il ciclo di incontri dedicato alla Letteratura, nelle sale studio della biblioteca. La pregevole iniziativa, consolidata e curata dalla professoressa Daniela Pallastrelli, si avvale quest’anno della collaborazione del Liceo “C. Amoretti” e Artistico di Imperia. Il ciclo, con tema “Letteratura e scienza… così lontane?”, prosegue mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 16.00 L’iniziativa è completamente gratuita e il calendario completo è visibile in allegato oppure sul sito della Biblioteca www.bibliotecalagorioimperia.it Per informazioni telefonare al n. 0183 701607.