Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Venerdì 16 marzo si giocherà la Coppa d’ Inverno A.I.R.G., gara benefica, una 18 buche stableford due categorie, Sabato 17 marzo si terrà il 54° Incontro d’Inverno A.I.R.G., gara benefica, una 18 buche stableford due categorie e Domenica 18 marzo si svolgerà la seconda prova dell’ All Inclusive 2018, una 18 buche stableford tre categorie.

